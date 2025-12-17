Política

Votação do PL da Dosimetria é adiada na CCJ do Senado após pedido de vista

Decisão foi tomada após requisição do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB). Análise deve ser retomada ainda nesta quarta-feira

