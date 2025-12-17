Votação do PL da Dosimetria é adiada na CCJ do Senado após pedido de vista

Relator Esperidião Amin (PP-SC) leu o relatório na manhã desta quarta-feira. Saulo Cruz / Agência Senado/Divulgação

A votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado do projeto de lei (PL) que reduz as penas de Jair Bolsonaro e dos demais condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participação na tentativa de golpe de Estado e nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, o chamado PL da Dosimetria, foi adiada após pedido de vista do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB). Os membros do colegiado seguem debatendo o texto em sessão.

A previsão é de que a análise seja retomada ainda nesta quarta-feira (17), por volta das 15h. A comissão chegou a votar requerimento para adiar a votação, que foi rejeitado.

A relatoria na CCJ é do senador Esperidião Amin (PP-SC), que leu o seu parecer e citou emendas ao texto aprovado na Câmara dos Deputados em 10 de dezembro. Entre as mudanças acolhidas por ele, destacam-se alternativas para que condenados por crimes hediondos não sejam beneficiados com o projeto.

Conforme explicou o colunista Matheus Schuch, uma divergência que ainda precisa ser superada pelos senadores é sobre a forma como a emenda de Sergio Moro (União-PR) será classificada. Amin defende ser apenas uma emenda de redação. Isso significa que o projeto não precisaria voltar para análise da Câmara. Mas há senadores defendendo que se trata de uma mudança de mérito, o que exigiria a nova votação pelos deputados.

Mais do que uma questão técnica, a definição será determinante para o calendário de conclusão do processo legislativo. Com o recesso previsto para começar na próxima semana, uma nova votação na Câmara poderia ficar apenas para o ano que vem.

Na terça-feira (16), o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) apresentou um voto em separado (relatório paralelo), recomendando a rejeição do PL na comissão, porém, voltou atrás e retirou a manifestação durante a sessão da CCJ nesta quarta-feira.