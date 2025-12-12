Política

Ministro do STF
Notícia

"Vitória do Judiciário brasileiro", diz Moraes sobre retirada das sanções da Lei Magnitsky

Magistrado também destacou a postura do presidente Lula na "defesa da soberania". Estados Unidos anunciaram fim das medidas nesta sexta-feira

Zero Hora

