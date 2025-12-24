Vereadora registra ocorrência na Polícia Civil contra prefeito por intimidação e assédio no Noroeste

Vereadora Janete, durante sessão plenária na Câmara. Câmara de Vereadores de Santa Bárbara do Sul / Reprodução

A vereadora Janete Pazinato de Sá (PP), de Santa Bárbara do Sul, no noroeste do Estado, registrou boletim de ocorrência contra o prefeito do município, Leandro Veneral (PDT). A parlamentar informou à Polícia Civil que se sentiu intimidada e assediada durante abordagem de Veneral em um evento público, na sexta-feira (19).

Em duas notas oficiais, o prefeito afirma que o caso se tratou de divergência momentânea, reconheceu ter usado "palavras de baixo calão e desnecessárias" e pediu desculpas a Janete e à família dela.

O episódio ocorreu na cerimônia ​de premiação de um campeonato de futsal do município, quando a vereadora participava da entrega dos troféus, e foi registrado em vídeo pela transmissão da Rádio Blau Nunes.

As imagens mostram Veneral se aproximando de Janete e a conversa se iniciando. Na sequência, o prefeito fala no ouvido da vereadora e segura o rosto dela com a mão direita. Os dois, então, começam a discutir e Veneral tenta se aproximar novamente algumas vezes para falar ao ouvido da parlamentar.

Na sequência, a vereadora se afasta para o outro lado do palco, mas o prefeito volta a se aproximar dela, tocar em seu rosto e falar próximo ao ouvido. Logo depois, os dois começam a apontar o dedo um ao outro.

Única mulher na Câmara de Vereadores do município, Janete relatou que Veneral a abordou para cobrar satisfações a respeito de discursos críticos à administração municipal.

— Ele veio até mim rindo, me falou da camiseta que eu estava vestindo, que era do time do Serranos, que foi o campeão. Eu estava super feliz, imagina, o time do Interior, onde nasci. Em princípio só falou da camiseta, só que quando veio falar no meu ouvido, começou a me perguntar do que eu estava falando, me questionar sobre as minhas falas no plenário, durante as sessões da Câmara — contou.

A vereadora reafirmou as críticas, o que teria deixado o prefeito mais irritado.

— Eu disse: "Não, não concordo contigo, se eu falei no plenário, está falado. A gente pensa diferente". E ele vinha de novo, e cada vez vinha mais bravo. Até que eu fui tentando sair de perto dele e ele estava cada vez mais agressivo. Vi que meu marido estava do outro lado (do palco), fui até lá e não deu um minuto ele chegou e começou de novo — disse Janete.

A parlamentar disse ainda que foi ofendida com palavras de baixo calão e que pretende acionar o prefeito na Justiça:

— Se eu não fizer alguma coisa, ele daqui a pouco vai fazer com outras mulheres também.

Prefeito nega assédio

A reportagem tentou contato com o prefeito Leandro Veneral, mas não obteve sucesso. Após o episódio, o prefeito divulgou duas notas oficiais (leia ambas abaixo).

Na primeira, assinalou que o fato "tratou-se apenas de uma divergência momentânea, com uma breve discussão, nada além disso", e que não houve "qualquer tipo de assédio moral ou situação semelhante".

Na segunda nota, o prefeito disse ter conversado com o irmão de Janete para explicar o ocorrido.

"Sempre mantivemos uma relação de alto nível e, reconhecendo que, no calor da discussão, proferi palavras de baixo calão e desnecessárias, manifesto aqui o meu pedido de desculpas", escreveu.

Também em nota, o PP de Santa Bárbara do Sul afirmou que o comportamento do prefeito foi "inadequado, desrespeitoso e incompatível com o cargo público"

"É inadmissível que espaços esportivos e eventos públicos, que deveriam promover integração, respeito e cidadania, sejam palco de atitudes que constrangem, intimidam ou desrespeitam mulheres, ainda mais quando se trata de uma representante eleita pelo voto popular", diz a nota do PP.

Leia na íntegra as notas do prefeito Leandro Veneral

Primeira nota

"Ontem, no Ginásio Municipal de Esportes, por ocasião da entrega dos troféus na final do campeonato, ocorreu um pequeno desentendimento entre mim e a vereadora Janete Pazinato de Sá, que estava no local auxiliando na entrega das premiações.



Conheço a Janete há muitos anos, seja na relação de pai de aluna — pois minha filha estudou na Escola Pequeno Pé —, seja na condição de contador da escola, serviços que lhe prestei por alguns anos. Sempre mantivemos uma relação de respeito mútuo.



O ocorrido ontem no ginásio tratou-se apenas de uma divergência momentânea, com uma breve discussão, nada além disso. Não houve qualquer tipo de assédio moral ou situação semelhante. ]

Reitero que a vereadora Janete continua tendo o meu respeito.



Sem polêmicas. Abraços."

Segunda nota

"Em complemento à nota publicada ontem sobre o episódio ocorrido com a vereadora Janete Pazinato de Sá, gostaria de informar que conversei hoje pela manhã com seu irmão, Adelar Pazinato, oportunidade em que lhe expliquei o ocorrido. Sempre mantivemos uma relação de alto nível e, reconhecendo que, no calor da discussão, proferi palavras de baixo calão e desnecessárias, manifesto aqui o meu pedido de desculpas.