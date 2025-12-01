Veja quais partidos já definiram seus pré-candidatos para disputar o governo do Estado em 2026

Palácio Piratini, sede do governo do Estado. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Pelo menos cinco partidos já definiram os pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026: PT, MDB, PDT, PL e Missão.

No último domingo (30), o PT confirmou o nome de Edegar Pretto. Ele se junta ao de Gabriel Souza pelo MDB, Juliana Brizola pelo PDT, Luciano Zucco pelo PL e o policial rodoviário federal Evandro Augusto pelo Missão.

PT

Edgar Pretto e Paulo Pimenta foram confirmados pré-candidatos pelo PT ao governo e ao Senado. Joaquim Moura/Partido dos Trabalhadores / Divulgação

O evento do domingo sacramentou a pré-candidatura de Edegar Pretto. Na sexta-feira (28), nome dele já tinha sido confirmado durante a reunião executiva estadual do PT. No entanto, ainda não há confirmação de quem será o vice. O partido definiu que a vaga será oferecida a outra sigla aliada que queira participar da frente ampla que está em construção.

MDB

Gabriel Souza.

A pré-candidatura de Gabriel Souza pelo MDB foi oficializada no sábado (29), durante o Congresso Estadual do partido. A confirmação do nome contou com o apoio do atual governador, Eduardo Leite, que discursou no evento em apoio ao seu atual vice.

PDT

Juliana Brizola. PDT / Divulgação

O PDT lançou em 15 de novembro a pré-candidatura de Juliana Brizola ao governo do Estado. O anúncio foi feito durante a convenção municipal do partido.

PL

Luciano Zucco. Rafael Mello / Divulgação

A primeira pré-candidatura confirmada foi a do PL e Novo, que estarão juntos na eleição de 2026 no RS. Durante reunião entre os deputados federais e estaduais das siglas, em 24 de julho, o nome de Luciano Zucco (PL) foi anunciado como representante dos partidos na disputa ao governo do Estado.

Missão

Evandro Augusto. Instagram @evandroaugustors / Divulgação

O recém-criado partido Missão (que adotou o artigo feminino, como a Rede) sigla, ligada ao Movimento Brasil Livre (MBL), anunciou o nome do policial rodoviário federal Evandro Augusto, 44 anos, como pré-candidato ao governo do Estado.