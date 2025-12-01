Veja quais partidos já definiram seus pré-candidatos para disputar o governo do Estado em 2026

Pelo menos cinco partidos já definiram os pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026: PT, MDB, PDT, PL e Missão.
No último domingo (30), o PT confirmou o nome de Edegar Pretto. Ele se junta ao de Gabriel Souza pelo MDB, Juliana Brizola pelo PDT, Luciano Zucco pelo PL e o policial rodoviário federal Evandro Augusto pelo Missão.
PT
O evento do domingo sacramentou a pré-candidatura de Edegar Pretto. Na sexta-feira (28), nome dele já tinha sido confirmado durante a reunião executiva estadual do PT. No entanto, ainda não há confirmação de quem será o vice. O partido definiu que a vaga será oferecida a outra sigla aliada que queira participar da frente ampla que está em construção.
MDB
A pré-candidatura de Gabriel Souza pelo MDB foi oficializada no sábado (29), durante o Congresso Estadual do partido. A confirmação do nome contou com o apoio do atual governador, Eduardo Leite, que discursou no evento em apoio ao seu atual vice.
PDT
O PDT lançou em 15 de novembro a pré-candidatura de Juliana Brizola ao governo do Estado. O anúncio foi feito durante a convenção municipal do partido.
PL
A primeira pré-candidatura confirmada foi a do PL e Novo, que estarão juntos na eleição de 2026 no RS. Durante reunião entre os deputados federais e estaduais das siglas, em 24 de julho, o nome de Luciano Zucco (PL) foi anunciado como representante dos partidos na disputa ao governo do Estado.
Missão
O recém-criado partido Missão (que adotou o artigo feminino, como a Rede) sigla, ligada ao Movimento Brasil Livre (MBL), anunciou o nome do policial rodoviário federal Evandro Augusto, 44 anos, como pré-candidato ao governo do Estado.
O novo partido, que tem os deputados do União Brasil Kim Kataguiri e Arthur do Val como principais líderes, usará o número 14 nas urnas, que pertencia ao extinto PTB.