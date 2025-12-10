Veja como votaram os deputados gaúchos no PL da Dosimetria

Relator, Paulinho da Força, usa a tribuna para defender o projeto. Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Colocado em votação pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, o chamado PL da Dosimetria, sob relatoria do deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), foi aprovado, na madrugada desta quarta-feira (10). O placar da votação foi de 291 a favor a 148 contra. Entre os gaúchos, o placar foi de 18 votos a favor, 12 contrários e uma abstenção.

O projeto de lei reduz as penas das pessoas condenadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) pela participação na tentativa de golpe de Estado e nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Um dos condenados é o o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso cumprindo pena de mais de 27 anos. O texto segue agora para o Senado.

Veja, abaixo, como votaram os deputados gaúchos:

A FAVOR

Afonso Hamm (PP)

Alceu Moreira (MDB)

Any Ortiz (Cidadania)

Bibo Nunes (PL)

Covatti Filho (PP)

Daniel Trzeciak (PSDB)

Danrlei de Deus Hinterholz (PSD)

Franciane Bayer (Republicanos)

Giovani Cherini (PL)

Luiz Carlos Busato (União)

Lucas Redecker (PSDB)

Marcel van Hattem (Novo)

Marcelo Moraes (PL)

Maurício Marcon (PL)

Pedro Westphalen (PP)

Ronaldo Nogueira (Republicanos)

Sanderson (PL)

Zucco (PL)

AUSENTE

Márcio Biolchi (MDB)

CONTRA

Afonso Motta (PDT)

Bohn Gass (PT)

Daiana Santos (PCdoB)

Denise Pessôa (PT)

Fernanda Melchionna (PSOL)

Heitor Schuch (PSB)

Lindenmeyer (PT)

Marcon (PT)

Maria do Rosário (PT)

Osmar Terra (PL)

Paulo Pimenta (PT)

Pompeo de Mattos (PDT)