Política

Aprovado no Senado
Notícia

Veja como os senadores gaúchos votaram no PL da Dosimetria, que reduz penas de Bolsonaro e condenados pelo 8 de Janeiro

Com 48 votos favoráveis e 25 contrários, projeto segue para sanção ou veto do presidente Lula

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS