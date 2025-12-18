Veja como os senadores gaúchos votaram no PL da Dosimetria, que reduz penas de Bolsonaro e condenados pelo 8 de Janeiro

Texto foi apreciado pelos senadores nesta quarta-feira. Carlos Moura / Agência Senado/Divulgação

O Senado aprovou nesta quarta-feira (17) o projeto de lei (PL) que reduz as penas de Jair Bolsonaro e dos demais condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participação na tentativa de golpe de Estado e nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

A votação do chamado PL da Dosimetria ocorreu em regime de urgência e contou com 48 votos favoráveis e 25 contrários. Entre eles, um parlamentar gaúcho votou pela aprovação e outro contra. O terceiro senador do Estado não compareceu à sessão.

Agora, o texto segue para sanção ou veto de Luiz Inácio Lula da Silva. No dia 11 de dezembro, o presidente antecipou que Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão "porque tentou fazer uma coisa muito grave".

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), informou que Lula pretende vetar o projeto:

— O presidente Lula está radicalmente contra a dosimetria. Vai ter que vetar — disse, segundo a Folha de S. Paulo.

Veja como votaram os senadores gaúchos:

Hamilton Mourão (Republicanos): sim

sim Luis Carlos Heinze (PP): não compareceu

não compareceu Paulo Paim (PT): não

Dosimetria pode parar no STF

O eventual veto de Lula e um consequente impasse diante da posição do Congresso podem levar a discussão para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Além disso, a matéria contraria decisão firmada pela Corte de que os dois crimes contra o Estado democrático de direito podem ocorrer de forma simultânea. Especialistas ouvidos por Zero Hora após a aprovação na Câmara afirmaram que o projeto dá margem para judicializações.

O que é o PL?

O texto do PL da Dosimetria determina que os crimes de tentativa de abolir 0 Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, quando praticados no mesmo contexto, implicarão no uso da pena mais grave em vez da soma de ambas as penas.

O foco do PL é uma mudança no cálculo das penas, "calibrando a pena mínima e a pena máxima de cada tipo penal, bem como a forma geral de cálculo das penas".

O projeto também propõe a redução do tempo para progressão do regime de prisão de fechado para semiaberto ou aberto.

Leia Mais Bolsonaro pede autorização para fazer fisioterapia na prisão