União Brasil e PP solicitam registro de federação ao TSE

Renato Araújo / Agência Câmara

Os partidos União Brasil e Progressistas (PP) protocolaram nesta quinta-feira (4) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o pedido para formar uma federação partidária. A relatoria ficará com a ministra Estela Aranha.

Para que a aliança seja válida nas eleições de 2026, o registro precisa ser aprovado até seis meses antes do pleito, marcado para 4 de outubro. Batizada de União Progressista, a proposta foi aprovada internamente em agosto, mas divergências locais atrasaram a formalização. As informações são do g1.

Se confirmada, a federação reunirá a maior bancada da Câmara, o maior número de prefeitos e os mais expressivos recursos públicos destinados a campanhas e manutenção partidária. O grupo promete atuar com postura crítica ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e defende princípios de "responsabilidade fiscal e social".

Candidatura e articulações

Os presidentes do PP, Ciro Nogueira, e do União Brasil, Antonio de Rueda, defendem lançar um nome de centro-direita para a disputa presidencial. O União Brasil já apresenta como pré-candidato o governador Ronaldo Caiado (GO), enquanto Nogueira articula apoio ao governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Nos últimos meses, as duas siglas determinaram a saída de filiados de cargos no governo federal. O ministro do Turismo, Celso Sabino (União), pode ser expulso do partido, e André Fufuca (PP), titular do Esporte, perdeu funções na direção da legenda.