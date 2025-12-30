Tenente-coronel condenado pela trama golpista se entrega à PF em Goiás

Militar chegou a desmaiar em operação anterior da Polícia Federal. LinkedIn / Reprodução

O tenente-coronel do Exército Guilherme Marques Almeida, condenado a 13 anos e seis meses de prisão por integrar o chamado núcleo 4 da trama golpista, se entregou à Polícia Federal no domingo (28). Ele foi detido ao desembarcar no aeroporto de Goiânia, no Estado de Goiás, onde já era aguardado por agentes da corporação, segundo informações da PF.

Marques Almeida está entre os condenados que tiveram a prisão domiciliar decretada no sábado (27), por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A medida foi adotada após a tentativa de fuga do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques, flagrado ao tentar embarcar para El Salvador depois de romper a tornozeleira eletrônica.

Assim como os demais alvos da decisão, o tenente-coronel ficará submetido a uma série de medidas cautelares:

Ele deverá usar tornozeleira eletrônica

Está proibido de utilizar redes sociais

Não pode manter contato com outros investigados

Ficará impedido de receber visitas

Deverá entregar o passaporte às autoridades

Durante a Operação Tempus Veritatis, o militar chegou a desmaiar ao receber a Polícia Federal em fevereiro.

Áudio sugeriu tentativa de golpe

De acordo com as investigações, em um áudio obtido pela PF, ele sugeriu "sair das quatro linhas" para viabilizar um golpe de Estado após as eleições de 2022.

"Esse é o nosso mal, a gente não está saindo das quatro linhas. Vai ter uma hora que a gente vai ter que sair ou então eles vão continuar dominando a gente. É isso, cara, infelizmente é isso", afirmou o tenente-coronel na gravação. O material foi extraído de celulares e computadores apreendidos durante a investigação.

Leia Mais Risco de novas fugas motivou prisões domiciliares para 10 condenados na trama golpista; nove mandados foram cumpridos

O único foragido é Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal (IVL). Ele foi condenado a sete anos e seis meses de prisão por participação na trama golpista. Segundo a acusação, sua atuação se concentrou na produção e divulgação de um relatório falso que apontava supostas falhas nas urnas eletrônicas, visando embasar a contestação do resultado das eleições.