Tenente-coronel condenado pela trama golpista se entrega à PF em Goiás

De acordo com as investigações, Guilherme Marques Almeida sugeriu "sair das quatro linhas" para viabilizar um golpe de Estado após as eleições de 2022

Estadão Conteúdo

Vanessa Araujo

