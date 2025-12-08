"Flávio vai contar com a gente": Tarcísio apoia pré-candidatura de filho de Bolsonaro e reafirma lealdade ao ex-presidente

Tarcísio afirmou que lealdade a Bolsonaro é "inegociável". Rovena Rosa / Agência Brasil

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), manifestou apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A declaração aconteceu durante um anúncio de repasse de verbas para a saúde de Diadema, no ABC paulista, nesta segunda-feira (08).

— O presidente Bolsonaro é uma pessoa que eu respeito muito, sempre disse que eu serei leal a ele. Isso é inegociável. O Flávio vai contar com a gente — discursou.

No entanto, segundo O Globo, o paulista também observou que é cedo para avaliar se a decisão de Bolsonaro está correta.

— Isso aí a gente vai avaliar ao longo do tempo agora. Eu acho que está cedo — comentou quando foi perguntado sobre as pesquisas que colocam Flávio em desvantagem contra Lula.

Tarcísio também lembrou que outros nomes de direita também estarão na disputa.

— Ele (Flávio) tem uma grande responsabilidade a partir de agora, porque ele se junta a outros grandes nomes da oposição, como Zema, Caiado e Ratinho Júnior, todos extremamente qualificados — afirmou o governador.