Política

Crimes cibernéticos
Notícia

Suspeitos de ataques virtuais contra deputados que apoiam o PL Antiaborto são alvo da PF

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em São Paulo e Curitiba. Os nomes das vítimas não foram divulgados

