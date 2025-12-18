STF torna réus os três acusados por tentativa de explosão em aeroporto de Brasília

Por unanimidade, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu tornar réus os três acusados pela tentativa de explosão de um caminhão-tanque nos arredores do aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro de 2022. A análise da denúncia aconteceu nesta quarta-feira (17).
O colegiado formou placar de 4 votos a zero para abrir uma ação penal contra os acusados George Washington de Oliveira Sousa, Alan Diego dos Santos Rodrigues e Wellington Macedo de Souza.
Eles vão responder pelos crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e atentado contra a segurança de transporte aéreo.
Os três acusados já foram condenados pela Justiça do Distrito Federal em duas instâncias por crimes como explosão, causar incêndio e posse de arma de fogo sem autorização. O trio já cumpre as penas determinadas.
As condutas foram divididas porque o julgamento de alguns crimes é de competência da Justiça Federal.
A reportagem busca contato com a defesa dos acusados. O espaço está aberto para manifestação.