STF torna réus os três acusados por tentativa de explosão em aeroporto de Brasília

Uma bomba foi encontrada próxima ao Aeroporto Internacional Presidente Jucelino Kubitschek. divulgação / infraero

Por unanimidade, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu tornar réus os três acusados pela tentativa de explosão de um caminhão-tanque nos arredores do aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro de 2022. A análise da denúncia aconteceu nesta quarta-feira (17).

O colegiado formou placar de 4 votos a zero para abrir uma ação penal contra os acusados George Washington de Oliveira Sousa, Alan Diego dos Santos Rodrigues e Wellington Macedo de Souza.

Eles vão responder pelos crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e atentado contra a segurança de transporte aéreo.

Os três acusados já foram condenados pela Justiça do Distrito Federal em duas instâncias por crimes como explosão, causar incêndio e posse de arma de fogo sem autorização. O trio já cumpre as penas determinadas.

As condutas foram divididas porque o julgamento de alguns crimes é de competência da Justiça Federal.