Política

Faltam sete votos
Notícia

STF tem placar de 3 votos a 0 contra marco temporal

Ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin acompanharam o voto do relator, Gilmar Mendes. Votação ficará aberta até quinta-feira 

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS