STF julga determinação de Moraes sobre perda de mandato de Carla Zambelli nesta sexta-feira

Carla Zambelli está presa na Itália desde junho. Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) julga nesta sexta-feira (12) a determinação do ministro Alexandre de Moraes sobre a perda de mandato da deputada federal Carla Zambelli e a anulação da votação na Câmara dos Deputados. A análise será realizada em plenário virtual entre 11h e 18h.

A decisão ocorre após a Câmara dos Deputados rejeitar a cassação da parlamentar, condenada a mais de 10 anos por ter comandado uma invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A perda do mandato faz parte da sentença de Zambelli.

Foram 227 votos a favor e 170 contrários no plenário da Casa. Eram necessários 257 votos para aprovar a cassação da deputada.

Segundo Moraes, a decisão da Câmara é um "ato nulo, por evidente inconstitucionalidade". O ministro viu, na deliberação que tentou livrar a deputada da cassação, "desrespeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, quanto flagrante desvio de finalidade". Ele frisou que a votação ocorreu em clara violação a artigo da Constituição que determina a perda de mandato de parlamentar que for condenado criminalmente.

O ministro também determinou o prazo de 48 horas para que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), dê posse ao suplente da parlamentar.