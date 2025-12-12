Política

Plenário virtual
Notícia

STF julga determinação de Moraes sobre perda de mandato de Carla Zambelli nesta sexta-feira

Ministro anulou a votação da Câmara que rejeitou a cassação da parlamentar. Análise será feita pela Primeira Turma

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS