STF chega a 29 condenações por trama golpista; veja quem são e os crimes atribuídos

Bolsonaro e outros cinco réus do núcleo 1 são os únicos que já começaram a cumprir pena. Alexandre Ramagem está foragido. Evaristo Sa e Sergio Lima / AFP

O Supremo Tribunal Federal (STF) chegou nesta terça-feira (16) ao número de 29 condenados à prisão nas ações penais da trama golpista que tentou impedir a posse do presidente eleito em 2022. A maior pena é a do ex-presidente Jair Bolsonaro, considerado o líder da organização criminosa, ele foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. Somente dois réus foram absolvidos.

A Primeira Turma finalizou nesta terça-feira julgamento do núcleo 2, somando novas cinco condenações. Entre setembro e novembro deste ano, o colegiado condenou outros 24 réus, que pertenciam aos núcleos 1, 3 e 4.

O general de Exército Estevam Theófilo, que foi denunciado no núcleo 3, e Fernando de Sousa Oliveira, delegado de carreira da Polícia Federal (PF) e ex-diretor de Operações do Ministério da Justiça, réu do Núcleo 2, foram os únicos absolvidos por falta de provas.

Até o momento, somente os réus do núcleo 1, formado por Bolsonaro e mais sete réus, tiveram as condenações executadas. Os demais núcleos ainda estão em fase de recurso.