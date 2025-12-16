STF tem unanimidade para condenar cinco réus e absolver um do núcleo 2 da trama golpista

Julgamento, que começou na semana passada, teve continuidade nesta terça-feira (16). Antonio Augusto / STF / Divulgação

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou unanimidade, na tarde desta terça-feira (16), para condenar cinco réus e absolver um. Eles fazem parte do núcleo 2 da trama golpista.

O julgamento teve início na semana passada e continuou nesta terça. Durante a manhã, a sessão começou com a leitura do voto do ministro relator da ação penal, Alexandre de Moraes. Ele votou para condenar cinco réus do núcleo 2 da trama golpista e absolver o delegado da Polícia Federal (PF) Fernando Oliveira em sessão.

Em sua manifestação, Moraes defendeu a condenação dos réus Mario Fernandes, Filipe Martins, Marcelo Câmara e Silvinei Vasques pelos cinco crimes. Já para Marília Alencar, o ministro considerou apenas tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito e organização criminosa.

Moraes teve o voto acompanhado pelos outros três ministros da Primeira Turma: Cristiano Zanin, por Cármen Lúcia e Flávio Dino.

Após análises das dosimetrias, foram proclamadas as penas de cada condenado:

Mário Fernandes: 26 anos e seis meses e 120 dias-multa

Silvinei Vasques: 24 anos e seis meses e 120 dias-multa

Marcelo Costa Câmara: 21 anos e 120 dias-multa

Filipe Garcia Martins Pereira: 21 anos e 120 dias-multa

Marília Ferreira de Alencar: oito anos e seis meses e 40 dias-multa

Acusações

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), os réus do núcleo 2 são responsáveis por elaborar a chamada "minuta do golpe", articular a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para dificultar o voto de eleitores da Região Nordeste nas eleições de 2022 e, ainda, de planejar a operação "Punhal Verde Amarelo", que tinha como objetivo o assassinato de autoridades, como o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente, Geraldo Alckmin.

Eles são acusados pelos crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, deterioração do patrimônio tombado e dano qualificado por violência e grave ameaça ao patrimônio da União.

