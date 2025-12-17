STF forma maioria contra marco temporal para demarcação de terras indígenas

Moraes proferiu o último voto contra o marco temporal. Ton Molina / STF / Divulgação

Com o voto do ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou, nesta quarta-feira (17), maioria para declarar a inconstitucionalidade do marco temporal para demarcação de terras indígenas. O caso é julgado em sessão do plenário virtual da Corte.

São seis votos a zero pela inconstitucionalidade. O primeiro a votar foi Gilmar Mendes, relator das ações no STF que tratam do tema. Flávio Dino, Luiz Fux, Cristiano Zanin, e Dias Toffoli, que discordaram de pontos da decisão de Mendes, juntamente de Moraes, acompanharam o colega de Corte.

Ainda precisam votar os ministros Cármen Lúcia, Kássio Nunes Marques, André Mendonça e Edson Fachin. O julgamento, que se iniciou na segunda-feira (15), acontece no plenário virtual do STF e vai até as 23h59min desta quinta-feira (18).

Entenda

Em 2023, o STF considerou que o marco temporal é inconstitucional. Além disso, o marco também foi barrado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vetou parte da Lei 14.701/2023 , na qual o Congresso validou a regra. Contudo, os parlamentares derrubaram o veto de Lula.

Dessa forma, voltou a prevalecer o entendimento de que os indígenas somente têm direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou que estavam em disputa judicial na época.

Após a votação do veto presidencial, o PL, o PP e o Republicanos protocolaram no STF ações para manter a validade do projeto de lei que reconheceu a tese do marco temporal.

Por outro lado, entidades que representam os indígenas e partidos governistas também recorreram ao Supremo para contestar novamente a constitucionalidade da tese.

