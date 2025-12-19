STF fará debate sobre norma de conduta para ministros em 2026

Até o momento, os ministros não se manifestaram publicamente sobre as polêmicas. Rosinei Coutinho / STF / Divulgação

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, disse nesta sexta-feira (19) que a Corte tem um "encontro marcado" em 2026 com o debate sobre a implementação de um código de conduta que abarque os próprios ministros. Ele ainda criticou "personalismos" e defendeu aumentar as decisões tomadas em conjunto.

— A consolidação da democracia depende da internalização de práticas institucionais impessoais e da superação de personalismos que fragilizam as estruturas republicanas — argumentou.

— Não poderia, nessa direção, deixar de fazer referência à proposta, ainda em gestação, de debatermos um conjunto de diretrizes éticas para a magistratura — prosseguiu.

Fachin afirmou, contudo, dirigindo-se aos pares no plenário do Supremo, que "que o diálogo será o compasso desse debate".

— O país precisa de paz, e o Judiciário tem o dever de semear paz — completou Fachin,

LEIA TAMBÉM Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordy: quem são os deputados investigados pela PF por suspeita de desvios na cota parlamentar

Polêmicas

A discussão sobre um código de ética e conduta para ministros do Supremo tomou corpo nas últimas semanas em razão do caso do Banco Master, instituição que foi liquidada pelo Banco Central (BC) devido às suspeitas de fraudes.

O ministro Dias Toffoli, relator do caso no Supremo, viajou para a final da Copa Libertadores da América, em Lima, no Peru, no mesmo jatinho particular em que estava o advogado de um dos diretores do banco.

O jogo entre Flamengo e Palmeiras ocorreu em 29 de novembro, um dia depois de Toffoli ter sido sorteado relator do caso no Supremo. Quatro dias depois do jogo, Toffoli decretou o nível mais alto de sigilo sobre o processo do Master. Ele justificou a medida afirmando que o inquérito possui informações econômicas sensíveis, com potencial impacto no mercado financeiro.

No mês passado, Daniel Vorcaro, dono do Master, chegou a ser preso preventivamente sob suspeita de crimes contra o sistema financeiro nacional. Devido à suspeita de envolvimento de parlamentares com essa suspeita, o caso subiu para o Supremo, onde tramita sob relatoria de Toffoli.

O jornal O Globo revelou ainda que o escritório de advocacia liderado por Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, chegou a assinar um contrato de R$ 129 milhões com o Master para representação jurídica conforme a necessidade. O negócio acabou desfeito após a liquidação da instituição financeira.

Até o momento, os ministros não se manifestaram publicamente sobre as polêmicas.