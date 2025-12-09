Política

Ação penal 
Notícia

STF encerra primeiro dia do julgamento do núcleo 2 da trama golpista

Sessão será retomada na próxima terça-feira (16), quando os ministros vão começar a votação que vai decidir se os réus serão condenados ou absolvidos

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS