STF diz que reunião de Moraes com Galípolo foi para discutir Lei Magnitsky

Segundo nota da Corte, o ministro recebeu também a presidente do Banco do Brasil, o presidente e o vice-presidente Jurídico do Banco Itaú

