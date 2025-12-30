Soluços de Bolsonaro voltaram após procedimentos, diz Carlos Bolsonaro

Carlos Bolsonaro ao lado do pai em julho deste ano, em evento do PL em Fortaleza. LC MOREIRA / THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

O ex-vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro disse que seu pai, Jair Bolsonaro, voltou a ter soluços na manhã desta terça-feira (30). O ex-presidente realizou procedimento médico na tarde de segunda-feira (29) para acabar com o problema que o acomete há meses.

Em publicação na rede social X, Carlos afirmou que seu pai iniciou o tratamento para apneia do sono na última noite e está em fase de adaptação.

"Dormi com meu pai esta noite (segunda-feira). Ele iniciou o tratamento para apneia do sono com aparelho próprio e está em fase de adaptação. Sua flora digestiva apresenta boa evolução após as novas cirurgias de hérnias realizadas no último dia 25, e sua pressão segue sendo monitorada após novos picos", disse o filho do ex-presidente.

"Seus soluços, infelizmente, novamente voltaram nesta manhã após dois procedimentos para correção. Os níveis de ferro no sangue continuam sendo controlados devido à sua ineficiência", completou.

Jair Bolsonaro está internado no hospital DF Star, em Brasília. Ele passou por uma cirurgia no dia 25 de dezembro e por outros procedimentos para corrigir o quadro recorrente de soluços. A previsão, segundo os médicos informaram na tarde de segunda-feira, é que o ex-presidente possa ter alta no dia 1º de janeiro.

Assim que isso acontecer, ele retornará à superintendência da Polícia Federal, onde cumpre pena após ser condenado por tentativa de golpe de Estado.

Críticas à prisão

Na mesma publicação, Carlos fez críticas à sala da Superintendência da Polícia Federal onde Jair Bolsonaro cumpre pena.

"Hoje irá para uma área restrita para, após sua prisão, finalmente tomar um banho de sol, algo que lhe foi praticamente impossibilitado durante sua estada na Superintendência da Polícia Federal, onde sobrevive em um cubículo de 8 metros quadrados, com ar-condicionado central ligado e colado à parede de seu quarto o perturbando o dia inteiro", escreveu. "Parece tudo proposital, mas é só coincidência democrática", concluiu.

Bolsonaro também passou por cirurgia para tratar hérnia inguinal bilateral

O ex-presidente, que está internado desde o dia 24, passou por uma cirurgia no dia de Natal devido a uma hérnia inguinal bilateral. Foi depois desse procedimento que ele realizou as intervenções para tratar a crise de soluços.

A hérnia acontece quando há uma frouxidão ou abertura na parede abdominal/pélvica que permite o extravasamento de alças do intestino ou de outros tecidos por meio dessa abertura. O quadro leva à formação de um caroço e pode trazer dor e desconforto, em especial durante esforço físico.

Quando esse extravasamento ocorre na região da virilha, a hérnia é chamada de inguinal. Ela é considerada bilateral quando atinge a virilha direita e a esquerda simultaneamente.

A cirurgia, como apontou o médico Paulo Barros, cirurgião do aparelho digestivo do Centro Especializado em Aparelho Digestivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, consiste em empurrar o conteúdo da barriga para dentro e colocar uma tela de polipropileno (um tipo de plástico) na área afetada. Essa tela faz a contenção da parede abdominal, fechando esse "buraco".

Veja a publicação de Carlos Bolsonaro