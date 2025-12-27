Política

Preso no Paraguai
Notícia

Silvinei Vasques passa a noite em Foz do Iguaçu; transferência para Brasília deve ocorrer neste sábado

Ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal foi detido enquanto tentava embarcar para El Salvador. Prisão preventiva já foi decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes

Zero Hora

