Senador é alvo de nova fase da Operação Sem Desconto, contra fraudes no INSS

Weverton Rocha, senador pelo Maranhão, é alvo de nova fase da Operação Sem Desconto.

Uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga esquema de fraudes e desvios no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), está sendo realizada pela Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (18). São cumpridos 52 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão preventiva, além de outras medidas cautelares.

Entre os alvos da operação estão o senador Weverton Rocha (PDT-MA), um assessor parlamentar dele e o secretário-executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal, que foi afastado do cargo e teve prisão domiciliar decretada. Após a ofensiva, ele foi exonerado por determinação do titular da pasta, Wolney Queiroz.

Já Weverton Rocha foi alvo de mandado de busca. Em nota, a assessoria do senador afirmou ter recebido com surpresa a ação da polícia, mas se dispôs a responder dúvidas.

"O senador Weverton Rocha informa que recebeu com surpresa a busca na sua residência, com serenidade se coloca à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas assim que tiver acesso integral a decisão".

Presos na operação

Entre os presos também estão Romeu Carvalho Antunes, filho de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, e Eric Fidelis, filho do ex-diretor de Benefícios do INSS André Fidelis.

O empresário Domingos Sávio de Castro e o sócio dele na DM&H Assessoria Empresarial e Corretora de Seguros, Adelino Rodrigues Júnios, também foram presos. Eles estão relacionados a empresas que teriam recebido recursos de entidades como a Associação Brasileira de Previdência (Abraprev) e a Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação (Abapen).

O homem apontado como braço financeiro do Careca do INSS, Rubens Oliveira Costa, também foi detido.

As ações ocorrem nos Estados de São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais e Maranhão, além do Distrito Federal.

Como funcionava o esquema de fraudes

Segurados tinham mensalidade descontada por entidades que representam aposentados e pensionistas conveniados com o INSS em troca de benefícios, como auxílios funerários, odontológicos e psicológicos, além de colônias de férias, academia e consultoria jurídica.

Isso ocorria de forma regular, desde que o beneficiário estivesse de acordo e a conveniada agisse conforme a lei. No entanto, alguns aposentados e pensionistas do INSS tinham descontos mensais indevidos.

O valor seria cobrado como se eles fossem membros regulares de associações de aposentados e estivessem cientes dessas retiradas de valores. No entanto, eles não haviam se associado e sequer autorizado esses descontos.

O esquema era amplo e envolvia corretores, associações de aposentados e o vazamento de informações pessoais de segurados. A prática fraudulenta foi detalhada em série de reportagens do Grupo de Investigação da RBS (GDI).