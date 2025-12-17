Senado aprova PL da Dosimetria, que reduz penas de Bolsonaro e demais condenados pelo 8 de Janeiro

Matéria foi aprovada no plenário do Senado Federal. Carlos Moura / Agência Senado / Divulgação

O Senado aprovou, nesta quarta-feira (17), o projeto de lei (PL) que reduz as penas de Jair Bolsonaro e dos demais condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participação na tentativa de golpe de Estado e nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, o chamado PL da Dosimetria. A votação ocorreu em regime de urgência. Foram 48 votos favoráveis e 25 contrários.

Mais cedo, a proposta havia passado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) com 17 votos sim e sete contrários. Em 10 de dezembro a matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados, por 291 votos a favor a 148 contra.

Para o relator, senador Esperidião Amin (PP-SC), desde que foi concebido na Câmara dos Deputados, o projeto busca "corrigir distorções" com foco nas condenações dos atos antidemocráticos do 8 de Janeiro. Amin afirmou que o texto é o primeiro passo para uma futura anistia, e que "traz um alento, sem acirrar os ânimos".

— Há um consenso de que a mão (nos julgamentos) foi muito pesada. A narrativa de se tratar de "blindagem ampla" ou qualquer outra expressão que o valha não é verdadeira — argumentou o relator.

Segue para o Planalto

Agora, o texto segue para sanção ou veto de Luiz Inácio Lula da Silva. No dia 11 de dezembro, o presidente antecipou que Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão "porque tentou fazer uma coisa muito grave".

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), informou que Lula pretende vetar o projeto:

— O presidente Lula está radicalmente contra a dosimetria. Vai ter que vetar — disse, segundo a Folha de S. Paulo.

Ao negar a informação de que o governo teria feito um acordo para permitir a votação do texto no Senado, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, justificou a posição do Planalto:

— Quem atentou contra a democracia tem de pagar por seus crimes e, além disso, o projeto aprovado na Câmara beneficia condenados por vários outros crimes.

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, criticou a proposta, classificando o texto como incoerência no discurso de endurecimento penal defendido no Congresso Nacional:

— Não vale pregar mais endurecimento de pena, proibir benefícios constitucionalmente previstos e, na hora da prática, fazer outra coisa, como, por exemplo, propor anistia ou afrouxamento de penas para quem comete crime — disse Rodrigues.

Dosimetria pode parar no STF

O eventual veto de Lula e um consequente impasse diante da posição do Congresso podem levar a discussão para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Além disso, a matéria contraria decisão firmada pela Corte de que os dois crimes contra o Estado democrático de direito podem ocorrer de forma simultânea. Especialistas ouvidos por Zero Hora após a aprovação na Câmara afirmaram que o projeto dá margem para judicializações.

O que é o PL?

O texto do PL da Dosimetria determina que os crimes de tentativa de abolir com o Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, quando praticados no mesmo contexto, implicarão no uso da pena mais grave em vez da soma de ambas as penas.

O foco do PL é uma mudança no cálculo das penas, "calibrando a pena mínima e a pena máxima de cada tipo penal, bem como a forma geral de cálculo das penas".

O projeto também propõe a redução do tempo para progressão do regime de prisão de fechado para semiaberto ou aberto.