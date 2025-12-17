Política

Congresso
Notícia

Senado aprova PL da Dosimetria, que reduz penas de Bolsonaro e demais condenados pelo 8 de Janeiro

Texto vai à sanção de Lula. Mais cedo, também nesta quarta-feira, o texto passou pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)

