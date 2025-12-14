Política

Contra o PL da Dosimetria
Notícia

"Sem anistia": pedem manifestantes em Porto Alegre

Com sósias de Bolsonaro e Moraes, protesto em Porto Alegre pede fim de projeto que reduz penas a condenados por golpe

Marcelo Gonzatto

