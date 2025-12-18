"Se tiver filho meu metido nisso, será investigado", diz Lula sobre fraude no INSS

Presidente Lula conversou com jornalistas nesta quinta-feira e citou escândalo no INSS. PABLO PORCIUNCULA / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (18) que defende a investigação a "todas as pessoas" envolvidas nos crimes relacionados ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As declarações foram feitas durante uma conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, em Brasília.



— Todas as pessoas que estiverem envolvidas, diretamente ou não, elas serão investigadas pela Polícia Federal. Muitas das coisas estão em segredo de Estado. Eu sinceramente já li a respeito algumas notícias e eu tenho dito para os meus ministros, tenho dito para as pessoas que participam da CPI: é importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas envolvidas. Todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado — afirmou.

Na sequência, o presidente criticou a prática criminosa de "expropriar o dinheiro do aposentado com promessas falsas" e lembrou que muitos pensionistas recebem valor equivalente a apenas um salário mínimo.

— Eu estou muito leve com relação a essas apurações. E eu não sei quem foi hoje (quinta-feira), eu não sei quem a Polícia Federal visitou, não sei porque eu tive já algumas reuniões importantes hoje. O que eu sei é o seguinte: quem estiver envolvido vai pagar o preço de estar envolvido com isso — acrescentou.

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira uma nova fase da Operação Sem Desconto, cumprindo 16 mandados de prisão preventiva e 52 de busca e apreensão contra investigados por desvios no INSS.

A ação incluía um mandado de prisão domiciliar e afastamento do atual número dois do Ministério da Previdência Social, Adroaldo Portal. Jornalista de formação, ele já trabalhou no gabinete do senador Weverton Rocha (PDT-MA) e em cargos do Congresso Nacional ligados a políticos do PDT.

O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, afirmou que não tinha conhecimento sobre o envolvimento de Portal no esquema fraudulento.

Leia Mais Ministro da Previdência demite secretário alvo da PF e nega envolvimento da pasta com fraude no INSS

— Não tínhamos qualquer informação — disse Wolney.