Saída de Celso Sabino é a 14ª troca no governo Lula; veja todas as mudanças de ministros

Celso Sabino deixou o governo após ruídos com o União Brasil. Roberto Castro / Mtur

Com a saída do ministro do Turismo, Celso Sabino, nesta quarta-feira (17), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ampliou para 14 as trocas no primeiro escalão desde o início do terceiro mandato, em janeiro de 2023. A mudança acontece em meio a uma tentativa de recomposição da base no Congresso.

Esta é a segunda troca no comando do Ministério do Turismo desde o começo do atual governo. O ex-ministro foi expulso do União Brasil por descumprir a orientação da legenda de deixar a Esplanada. Nas redes sociais, Sabino confirmou que irá se dedicar à campanha para o Senado em 2026, pelo Pará, com apoio de Lula.

Para o lugar de Sabino, Lula escolheu o ex-secretário de Turismo da Paraíba Gustavo Damião, filho do deputado Damião Feliciano (União-PB).

Somente neste terceiro ano de mandato, esta é a oitava troca na Esplanada dos Ministérios. Antes do Turismo, houve mudanças nas pastas: Secretaria-Geral da Presidência, Previdência, Mulheres, Saúde, Secretaria de Relações Institucionais, Ministério das Comunicações e Secretaria de Comunicação Social.

O governo é composto por 38 pastas com status ministerial.

Veja as trocas no primeiro escalão

Abril de 2023 - Gonçalves Dias deixa o GSI após o 8 de Janeiro

Ministro deixou o governo em abril de 2023. José Cruz / Agência Brasil

Primeiro ministro a cair no governo Lula 3, o general Gonçalves Dias deixou o Gabinete de Segurança Institucional após a divulgação de vídeos que mostraram sua postura passiva durante a invasão do Palácio do Planalto. O cargo foi ocupado interinamente por Ricardo Cappelli e, desde maio de 2023, é chefiado pelo general Marcos Amaro dos Santos.

Julho de 2023 - Daniela Carneiro sai do Turismo

Daniela Carneiro antecedeu Sabino. Roberto Castro / Ministério do Turismo

Para agradar ao Centrão, Lula substituiu Daniela Carneiro por Celso Sabino, atendendo a uma demanda do União Brasil, que se dizia sub-representado no governo. Ela não era considerada da cota partidária.

Setembro de 2023 - Ana Moser deixa o Esporte

Ex-atleta foi ministra do Esporte. José Cruz / Agência Brasil

Em uma minirreforma ministerial, Ana Moser foi substituída por André Fufuca, em movimento para atrair PP à base governista.

Setembro de 2023 - Troca dupla

Márcio França permaneceu no governo após mudança. Tânia Rêgo / Agência Brasil

Márcio França deixou Portos e Aeroportos e assumiu o recém-criado Ministério do Empreendedorismo. O comando da antiga pasta passou para Silvio Costa Filho, também em tentativa de agradar ao Republicanos.

Janeiro de 2024 - Lewandowski assume a Justiça

Ex-ministro do STF substituiu Flávio Dino, indicado para a Corte. Lula Marques / Agência Brasil

Ricardo Lewandowski substituiu Flávio Dino, indicado por Lula ao Supremo Tribunal Federal (STF). A escolha reforçou a relação de confiança pessoal entre Lula e o ex-ministro do STF.

Setembro de 2024 - Silvio Almeida deixa Direitos Humanos

Ministro dos Direitos Humanos foi demitido por Lula. EVARISTO SA / AFP

O então ministro Silvio Almeida foi demitido após denúncias de assédio sexual. Uma das vítimas teria sido a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. A pasta passou a ser comandada por Macaé Evaristo.

Janeiro de 2025 - Paulo Pimenta sai da Secom

Gaúcho deixou o governo no início do ano. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Com a queda na popularidade do governo, Lula demitiu Paulo Pimenta e nomeou o marqueteiro Sidônio Palmeira, em tentativa de reposicionar a comunicação do Planalto.

Março de 2025 - Duas mudanças: na Saúde e na articulação política

Ministra deixou pasta da Saúde após rearranjo no governo. Ivan Pacheco / Agencia RBS

Nísia Trindade foi substituída por Alexandre Padilha no Ministério da Saúde. Na Secretaria de Relações Institucionais, Lula nomeou Gleisi Hoffmann para o lugar de Padilha, em decisão que dividiu aliados e intensificou críticas da oposição.

Abril de 2025 - Mudanças no Ministério das Comunicações

Denúncia derrubou ministro das Comunicações. Isac Nóbrega / Ministério das Comunicações

Juscelino Filho deixou o comando do Ministério das Comunicações após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) sob suspeita de desvio de emendas parlamentares. O atual titular da pasta é Frederico de Siqueira Filho.

Maio de 2025 - Carlos Lupi deixa a Previdência

Carlos Lupi era ministro da Previdência. Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados / Divulgação

Em meio ao escândalo dos descontos indevidos no INSS, Carlos Lupi pediu demissão. O cargo passou a ser ocupado por Wolney Queiroz, então número dois da pasta.

Maio de 2025 - Troca no Ministério das Mulheres

Cida Gonçalves saiu do governo sob crise. Divulgação / PT

Cida Gonçalves foi substituída por Márcia Lopes, em uma mudança interna no PT após desgaste político e denúncias de assédio moral.

Outubro de 2025 - Secretaria-Geral da Presidência

Boulos substituiu Macêdo. Ricardo Stuckert / PR / Divulgação