Saiba quem é Adroaldo Portal, gaúcho preso pela PF em mais uma fase da operação que apura fraude no INSS

Adroaldo Portal atua em Brasília desde 1999.

O gaúcho preso pela Polícia Federal (PF) na nova fase da Operação Sem Desconto e afastado das funções no Ministério da Previdência atua há 23 anos em Brasília. Adroaldo da Cunha Portal (PDT) teve funções na bancada do PDT na Câmara dos Deputados e no Senado e passou pelo Ministério das Comunicações.

Portal, 55 anos, era até a manhã desta quinta-feira (18) o número 2 na Previdência como secretário-executivo. Ele vai cumprir, inicialmente, prisão domiciliar. Depois de a PF deflagrar a ação, o ministro Wolney Queiroz determinou a exoneração de Portal.

Antes de entrar no governo, ele foi chefe de gabinete do senador Weverton Rocha (PDT-MA). O senador também é alvo de buscas da PF. A PF apura descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Portal é jornalista e, desde 1999, já atuou como gestor das equipes de assessoramento técnico no cargo de Chefe de Gabinete da Liderança da Bancada do PDT na Câmara dos Deputados. Exerceu a mesma função no Senado Federal durante a última Reforma da Previdência.

Foi Chefe de Gabinete e Secretário Executivo Substituto do Ministério das Comunicações durante o governo Dilma Rousseff. No mesmo período, foi presidente do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e Conselheiro Fiscal da Empresa Telebras, Telecomunicações Brasileiras S.A.

Também ocupou cargos de chefia de gabinete dos parlamentares Pompeo de Mattos, André Figueiredo e Weverton.