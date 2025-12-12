Política

Dança das cadeiras

Saiba quem é Adilson Barroso, deputado que vai substituir Zambelli após cassação: "Patriota, amigo de Bolsonaro, Michele e Nikolas"

Parlamentar afirma que prazo para ser notificado para assumir a posição na Câmara termina na segunda-feira

Estadão Conteúdo

Levy Teles e João Pedro Bitencourt

