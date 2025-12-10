Política

Redução de pena
Notícia

Saiba como fica a situação de Jair Bolsonaro com a aprovação do PL da Dosimetria

Caso o projeto seja sancionado da forma como apresentado na Câmara ex-presidente permaneceria preso em regime fechado por mais 2 anos e 4 meses, segundo equipe do relator do texto, Paulinho da Força

Zero Hora

