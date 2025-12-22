Política

Confira a situação
Notícia

RS ainda tem 33 municípios sem acesso asfáltico: governo promete ter todas as obras iniciadas ainda em 2026

Dos 62 municípios com essa situação em 2019, 46% tiveram obras entregues; 13 cidades ainda aguardam início das obras

Guilherme Milman

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS