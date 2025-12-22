RS ainda tem 33 municípios sem acesso asfáltico: governo promete ter todas as obras iniciadas ainda em 2026

Itatiba do Sul, no norte do Estado, está entre as cidades que ainda aguarda a conclusão das obras. Prefeitura de Itatiba do Sul / Divulgação

O Rio Grande do Sul ainda tem 33 municípios sem acesso pavimentado, conforme dados da Secretaria de Logística e Transportes. Do total, 20 cidades estão com obras em andamento, enquanto outras 13 aguardam o início dos trabalhos.

No começo do primeiro mandato do governador Eduardo Leite, em 2019, o número era quase o dobro: 62 municípios dependiam exclusivamente de estradas de terra batida para acesso viário. Desde então, 29 acessos foram inaugurados, número que representa 46% do total existente à época.

Em entrevista ao Atualidade da Rádio Gaúcha, o secretário de Logística e Transportes do RS, Juvir Costella, afirmou que ao menos dois acessos devem ter as obras iniciadas até a primeira quinzena de janeiro. Um deles é o de São Pedro das Missões, com ligação à BR-386, e o outro é o de Entre Rios do Sul, através da RS-483. Os demais ainda dependem do processo de licitação para saírem do papel.

— Até 2026, 80% deles têm que estar concluídos e o restante em fase de conclusão. Isso é meta. Não dá para chegar em 2026 e dizer "pois, é. Deu para fazer mais dois, três ou quatro". É inadmissível. Nós temos como meta concluir 100% (dos acessos) — prometeu.

Agora, o secretário adota um discurso mais cauteloso e afirma que o objetivo é ter todas as obras ao menos em andamento até o fim do próximo ano.

— Nós temos como meta e por diversas ocasiões que até março de 2026 queremos estar com todos eles encaminhados para o processo de licitação, e terminar o governo 2026 com todos os acessos ou concluídos ou em fase de obra e contratados. Ou seja, o Estado do Rio Grande do Sul não terá mais municípios sem acessos municipais — afirma o secretário.

De acordo com a secretaria, já foram investidos R$ 782 milhões na construção de acessos asfálticos em diferentes regiões do Estado. Entre as obras que estão em andamento, a maior se encontra no município de Garruchos, na fronteira com a Argentina, com 58 quilômetros de asfalto na RS-176.

Veja a entrevista com Juvir Costella