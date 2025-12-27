Risco de novas fugas motivou prisões domiciliares para 10 condenados na trama golpista; nove mandados foram cumpridos

Moraes é o relator do processo. Sophia Santos / STF / Divulgação

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou nesta sábado (27) a prisão domiciliar de 10 condenados pela trama golpista. A decisão aconteceu um dia depois que um dos réus, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques, foi capturado tentando fugir do país.

Na tarde deste sábado, a Justiça realizou as audiências de custódia de oito condenados localizados durante as diligências. O nono condenado não foi localizado, mas já entrou em contato com as autoridades e irá cumprir a prisão domiciliar.

Moraes é relator do caso e, nas decisões de detenção domiciliar, mencionou esta e outra recente fuga de um condenado: o ex-deputado federal Alexandre Ramagem, que está foragido nos Estados Unidos.

Silvinei Vasques foi capturado na sexta-feira (26) em processo de fuga no Paraguai, com destino a El Salvador. Ele foi devolvido às autoridades brasileiras e teve a prisão preventiva decretada.

"O modus operandi da organização criminosa condenada pelo STF indica a possibilidade de planejamento e execução de fugas para fora do território nacional, como feito pelo réu Alexandre Ramagem, inclusive com a ajuda de terceiros. (...) A mesma estratégia de evasão do território nacional também se verificou em relação ao corréu Silvinei Vasques", redigiu Moraes.

Ele acrescentou que "o término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas, autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e da decisão condenatória".

No entanto, embora tenha registrado a existência de elementos suficientes para a prisão preventiva, Moraes avaliou que, no atual momento processual, se mostra mais adequada e proporcional a prisão domiciliar.

Os nove condenados que tiveram decretada a prisão domiciliar não se encontravam em fase de execução da pena porque os acórdãos estavam pendentes de publicação ou ainda havia a possibilidade de apresentação de recursos.

Os mandados de prisão domiciliar foram cumpridos pela Polícia Federal neste sábado.

Os detidos são os seguintes:

Filipe Martins , ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro;

, do ex-presidente Jair Bolsonaro; Ângelo Denicoli, major da reserva do Exército;

Bernardo Romão Corrêa Netto, coronel do Exército;

Fabrício Moreira de Bastos, coronel do Exército;

Giancarlo Rodrigues, subtenente do Exército;

Guilherme Marques Almeida, tenente-coronel do Exército;

Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros, tenente-coronel do Exército;

Marília Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça;

Ailton Gonçalves Moraes Barros, ex-major do Exército;

Quem está foragido

Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal. Carlos Rocha foi condenado a pena de sete anos e seis meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de multa, por dois crimes: organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Agentes da PF ligaram para o advogado de Carlos Rocha, que fez contato com o cliente e foi informado que ele havia mudado de endereço e não iria informar onde estava.

Moraes determinou que, além da impossibilidade de deixarem o endereço residencial, onde irão cumprir a prisão domiciliar, os condenados terão que obeceder outras medidas restritivas. Entre elas, estão o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de uso de redes sociais próprias ou de terceiros e de se comunicar com outros envolvidos, entrega de todos os passaportes, suspensão de qualquer porte de arma e proibição de visitas, salvo dos advogados.

Trama golpista

