Política

PF nas ruas
Notícia

Risco de novas fugas motivou prisões domiciliares para 10 condenados na trama golpista; nove mandados foram cumpridos

Alexandre de Moraes determinou ainda uso de tornozeleira eletrônica e proibição de uso de redes sociais próprias ou de terceiros. Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, é considerado foragido

Carlos Rollsing

