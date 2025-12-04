Relembre os principais episódios envolvendo a tensão entre o STF e Congresso Nacional

Ministro Cristiano Zanin folheia um exemplar da Constituição. Antonio Augusto / STF / Divulgação

O sistema de freios e contrapesos, pilar da República Federativa do Brasil em sido cada vez mais tensionado nos últimos anos, sobretudo envolvendo o Judiciário e o Legislativo. O mecanismo, que consiste em conferir a cada um dos três poderes do Estado a capacidade de fiscalização e independência, evita a concentração de poder em uma única instituição.

O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional têm agido numa espécie de ação e reação. Veja, abaixo, alguns episódios que deflagraram embates entre os poderes.

2019-2020

Alexandre de Moraes (à esquerda) é o alvo principal dos parlamentares. Antonio Augusto / STF / Divulgação

A atuação do ministro Alexandre de Moraes, que assumiu a relatoria do Inquérito das Fake News e, posteriormente, de outros inquéritos como o da trama golpista, desencadeou dentro do Congresso uma série de pedidos de impeachment do ministro, sob a alegação de abuso de autoridade e violação da imunidade parlamentar.

2021-2022: orçamento secreto

O STF interveio diretamente na forma como o Congresso geria uma parte substancial do orçamento, sobretudo no que dizia respeito as emendas de relator, conhecidas na época, como "Orçamento Secreto."

O STF determinou que o Congresso detalhasse a autoria e a destinação das emendas, sob a relatoria da então Ministra Rosa Weber. A Corte acabou por determinar a inconstitucionalidade e a extinção das Emendas de Relator.

2021 - 2023: barreira no Senado

O então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sofreu pressão de colegas para dar andamento aos pedidos de impeachment protocolados no Senado contra ministros da Corte. Na ocasião, Pacheco arquivou todas as solicitações, justificando a necessidade de prudência institucional e de evitar uma crise entre os Poderes.

Flávio Dino é relator da maioria dos processos envolvendo as emendas parlamentares. Luiz Silveira / STF / Divulgação

2024 - 2025: Dino e as emendas

Um dos principais focos de incômodo entre os dois poderes é o avanço de investigações sobre o uso de emendas parlamentares. O ministro Flávio Dino suspendeu a liberação de recursos, determinou novas regras de transparência e ordenou um pente-fino nos repasses, após a identificação de indícios generalizados de irregularidades.

2024-2025: ação do Congresso para frear o STF

Senador Rogério Marinho é um dos críticos a atuação de Alexandre de Moraes no STF. Carlos Moura / Agência Senado

O Congresso avançou com projetos como a PEC 8/2021 (já aprovada no Senado e remetida à Câmara) e o PL 3.640/2023 (aprovado na Câmara e remetido ao Senado) no intuito de limitar a ação do STF, sobretudo no que diz respeito a decisões monocráticas dos ministros.

O Congresso busca limitar o poder individual dos ministros, enquanto o STF defende a necessidade das decisões monocráticas em caráter de urgência.

Senado Federal sepultou a PEC da Blindagem. Carlos Moura / Agência Senado

2025: a PEC da Blindagem

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), encerrou a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem. No plenário da Casa, o parlamentar comunicou o arquivamento do texto.

Leia Mais Comissão da Câmara aprova projeto que limita decisões individuais de ministros do STF

Mais cedo, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) rejeitou por unanimidade a proposta que estabelece a necessidade de aval do Congresso para a abertura de ações penais contra deputados e senadores. Foram 26 votos contra o texto e nenhum favorável.

Como a rejeição à proposta foi unânime, o regimento do Senado prevê apenas que o plenário comunique o arquivamento do texto, sem possibilidades de recursos para uma nova votação. Com isso, a PEC foi enterrada.

O que previa a PEC

Necessidade de autorização prévia do Legislativo para a abertura de inquérito sobre deputados, senadores e presidentes de partidos

Limitava as situações de prisão de parlamentares para casos de flagrante ou por crime inafiançável

Estabelecia a exigência de que medidas cautelares fossem analisadas pelo plenário do STF, como uso de tornozeleira eletrônica ou prisão domiciliar

Proibia o afastamento de um congressista do cargo por decisão da Justiça

Gilmar Mendes, decano do STF. Carlos Humberto / SCO/STF / SCO/STF

Dezembro de 2025: a decisão de Gilmar Mendes

A liminar do ministro do STF foi concedida em ação movida pelo partido Solidariedade e pela Associação dos Magistrados do Brasil. Gilmar determinou que:

Impeachment de ministros do STF só poderá ser aprovado por 2/3 dos senadores , e não por maioria simples, como prevê a regra atual.

só poderá ser aprovado por , e não por maioria simples, como prevê a regra atual. Pedidos de impeachment não poderão ser apresentados por qualquer cidadão; a atribuição passa a ser exclusiva do procurador-geral da República.

A decisão, segundo Gilmar, busca evitar “instabilidade institucional” e proteger a independência do Judiciário.

Davi Alcolumbre, presidente do Senado, criticou a decisão de Gilmar Mendes. Carlos Moura / Agência Senado

Dezembro de 2025: a reação do Congresso

Durante a sessão do plenário de quarta-feira (3), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, criticou a decisão monocrática do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes.

— A decisão judicial vai de encontro ao que está claramente previsto na Lei 1.079, de 1950, que assegura a qualquer cidadão o direito de propor um processo por crime de responsabilidade.

Além disso, o Congresso respondeu acelerando projetos que visam restringir a ação da Corte.

Leia Mais Cancelamento de sabatina de Messias no Senado é vitória parcial de Lula; entenda

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovou, em caráter terminativo (valor de decisão de plenário), um projeto que restringe decisões monocráticas de magistrados contra leis aprovadas pelo Congresso.

Entre os pontos principais:

Decisões liminares individuais de ministros contra leis ou atos do Executivo deverão ser submetidas imediatamente ao plenário .

de ministros contra leis ou atos do Executivo deverão ser . Partidos políticos só poderão propor ações se cumprirem a cláusula de barreira ; legendas nanicas ficam impedidas.

só poderão propor ações se cumprirem a ; legendas nanicas ficam impedidas. Federações partidárias poderão propor ações, mesmo que individualmente os partidos não atinjam a cláusula.