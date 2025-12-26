Relatório da Organização dos Estados Americanos reconhece tentativa de golpe no Brasil

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pela trama golpista. Evaristo Sa / AFP

Relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA), divulgado nesta sexta-feira (26), reconheceu que houve tentativa de golpe de Estado no Brasil em 2022. Relator do documento, Pedro Vaca Villarreal se reuniu em fevereiro com o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por liderar a trama golpista.

O documento também enalteceu a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) nas investigações da tentativa de golpe. As informações são do O Globo.

"A Relatoria entende que o Brasil passou por tentativas deliberadas de deslegitimar os resultados eleitorais internacionalmente reconhecidos do período eleitoral de 2022, além do planejamento e da tentativa de execução de um golpe de Estado", inicia o documento.

"Nesse contexto, a defesa da democracia no Brasil também é um componente fundamental da defesa do direito à liberdade de expressão no país, uma vez que a liberdade de expressão requer uma sociedade democrática para ser plenamente exercida", prossegue.

Ao se reunir com Villarreal em fevereiro deste ano, para passar suas versão dos fatos, Bolsonaro afirmou que estava "otimista" pelo relatório. Ou seja, confiava que o documento iria apontar que não houve tentativa de golpe no Brasil.

Em outro trecho, a OAE indica que o Brasil ainda tem "marcas de autoritarismo e desigualdade estrutural" remanescentes da ditadura militar.

"A falta de uma resolução completa desse passado ditatorial, sem iniciativas suficientes de memória, verdade e justiça, levou à sobrevivência acrítica de sintomas, discursos, formas de exercício do poder e atitudes autoritárias", diz.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pela tentativa de golpe de Estado.

Eleições

O documento também cita o processo eleitoral de 2022. Na contramão das alegações de Bolsonaro, a OAE destaca que o Brasil "possui instituições democráticas fortes e eficazes, o que se evidencia por declarações e políticas relevantes do Estado destinadas à conformidade com os padrões nacionais e internacionais de direitos humanos".