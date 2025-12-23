Reembolso por falta de luz, piso regional e proteção a aposentados: Assembleia aprovou mais de 150 projetos em 2025

Ler resumo

Do total de projetos, 69 partiram do governo do Estado e 72 tiveram origem no Legislativo. Fernando Gomes / ALRS / Divulgação

Com apenas uma sessão deliberativa por semana, às terças-feiras, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul votou e aprovou mais de 150 projetos ao longo do ano de 2025. O número é superior ao de propostas aprovadas nos dois primeiros anos da atual legislatura.

Sem grandes polêmicas na pauta, como tentativa de aumento de impostos ou reformas profundas em carreiras do funcionalismo, o governador Eduardo Leite não teve dificuldades na articulação com o Legislativo. Diante disso, todos os projetos de interesse do Piratini foram aprovados.

Das 154 propostas (veja a lista abaixo) chanceladas pelos deputados estaduais, 69 partiram do governo do Estado. Outras 72 tiveram origem no próprio Legislativo, enquanto 13 foram apresentadas por outros órgãos estaduais — Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas.

Os dados constam em levantamento feito pela reportagem de Zero Hora junto ao portal do Departamento de Assessoramento Legislativo (DAL) da Casa. A pesquisa considera projetos de lei, projetos de resolução e projetos de decreto legislativo que passaram pelo plenário, além de um veto parcial do governador Eduardo Leite.

Emendas e requerimentos não foram contabilizados, bem como projetos simbólicos que têm apreciação terminativa em comissões.

Em 2025, nenhum projeto colocado em votação foi rejeitado. Isso ocorre porque, no geral, as matérias são apreciadas apenas quando há condições políticas de aprovação.

Invencibilidade

A exemplo do que ocorreu em anos anteriores, o governo Eduardo Leite manteve a invencibilidade em plenário e não perdeu votações. A despeito de sofrer oposição à direita e à esquerda, o governo manteve uma base sólida de pelo menos 30 deputados e não propôs medidas polêmicas como o aumento de ICMS, que o governo teve de retirar por falta de votos em 2023 e em 2024.

Líder do Piratini na Assembleia desde a primeira gestão de Leite, o deputado Frederico Antunes (PP) contabiliza mais de 400 projetos aprovados em plenário.

— Não tem um projeto sobre o qual eu não comunique antes os deputados. E, depois de trazidos para cá, a gente continua fazendo o debate, a troca de considerações. Isso tem nos ajudado a aprovar 100% dos projetos aqui na casa — explica o deputado.

Frederico Antunes é líder do governo desde a primeira gestão de Leite. Felipe Dalla Valle / Divulgação

Projeção parlamentar

Dos 72 projetos com origem no Legislativo, 42 partiram diretamente de deputados estaduais — os demais são da Mesa Diretora ou de comissões. Quatro parlamentares conseguiram aprovar três propostas cada um: Adriana Lara (PL), Guilherme Pasin (PP), Gustavo Victorino (Republicanos) e Luciana Genro (PSOL).

Entre as bancadas com representação na Casa, a que mais conseguiu aprovar projetos foi a do Republicanos. Com cinco deputados, o partido teve nove projetos aprovados em plenário.

Por outro lado, União Brasil (três deputados), Podemos (dois), Novo (um) e PSD (um) não tiveram projetos aprovados neste ano.

Avaliação do presidente

Pepe Vargas, que foi o presidente da Casa em 2025, ressalta que, a despeito de divergências ideológicas, a Assembleia gaúcha não protagoniza episódios de ataques pessoais entre parlamentares.

— O debate aqui é político, ideológico, e é duro às vezes, mas sempre é respeitoso. Os deputados e deputadas debatem os temas, votam, divergem e a maioria constituída em plenário aprova ou rejeita uma determinada matéria, mas o debate é muito respeitoso entre os deputados — aponta.

Pepe avalia que a proposta mais relevante aprovada pelos parlamentares foi a adesão ao Propag, novo acordo da dívida com a União, que representa um alívio financeiro ao Estado na comparação com o regime de recuperação fiscal (RRF).

Pepe Vargas assumiu a presidência do Legislativo no início do ano. Fernando Gomes / ALRS / Divulgação

No ano, a Assembleia ainda votou projetos como:

A apresentação e a aprovação são apenas parte do trabalho dos deputados estaduais. Os parlamentares também têm a função de fiscalizar atos do governo do Estado, participar de reuniões e debates de comissões e representar segmentos da população.

Neste ano, além das sessões plenárias, a gestão de Pepe Vargas fomentou discussões sobre desenvolvimento sustentável em audiências no interior do Estado.

Veja a lista completa: