Ratinho Jr. fala em "construir uma aliança" para 2026 e cita Flávio Bolsonaro como possível aliado

Governador do Paraná é pré-candidato à presidência da República.

O governador do Paraná e pré-candidato à Presidência, Ratinho Júnior, afirmou no sábado, 6, que sua disposição de "colaborar com o novo Brasil" passa, necessariamente, por "fazer parte de um time", seja como protagonista, seja compondo uma aliança.

A declaração foi dada em entrevista coletiva no Rio de Janeiro após a divulgação da carta do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud). No mesmo contexto, ele mencionou o anúncio de que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) será o candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2026.

— O PSD está muito focado nesse sentido e em poder ser protagonista. Pode ser como ator principal, pode ser construindo uma aliança, pode ser estando junto com bons nomes — disse Ratinho Jr — Como o próprio (Romeu) Zema, o Eduardo (Leite), o (Ronaldo) Caiado e tantos outros que já foram apresentados; o próprio Tarcísio (de Freitas); agora tem o Flávio (Bolsonaro) também, que se posicionou como candidato.

Ratinho Jr. avaliou que o momento é de análise e construção interna, reiterando que a eleição de 2026 só será discutida no ano eleitoral. O governador disse considerar positivo que a centro-direita disponha de "bons quadros" capazes de representar um projeto de renovação para o país, e que quer fazer parte de projeto que possa "modernizar" o Brasil.

O filho "01" de Bolsonaro anunciou na sexta-feira (5), que o pai confirmou seu nome como candidato do grupo para 2026. "É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação", escreveu o senador em publicação no X.

O ex-presidente está preso na Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília desde 22 de novembro. Ele passou a cumprir, no dia 25, a pena de 27 anos e três meses imposta no processo sobre a trama golpista.