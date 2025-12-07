Política

Em articulação
Notícia

Ratinho Jr. fala em "construir uma aliança" para 2026 e cita Flávio Bolsonaro como possível aliado

Governador do Paraná avaliou que o momento é de análise e construção interna, e que a eleição só será discutida no próximo ano

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS