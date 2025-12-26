Quem é Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF preso no Paraguai após condenação pelo STF

Durante as eleições de 2022, Vasques usou sua conta em rede social para defender o voto em Jair Bolsonaro. Marcelo Camargo / Agência Brasil

Preso nesta sexta-feira (26), no Aeroporto de Assunção, capital do Paraguai, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques foi condenado, na semana passada, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 24 anos e seis meses de prisão. Ele foi diretor da PRF no governo Bolsonaro e, segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), fazia parte do "núcleo de gerência" do plano de golpe para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder após a derrota nas eleições de 2022.

Segundo a denúncia, Silvinei Vasques, Marília Alencar e Fernando de Sousa Oliveira usaram a PRF e a estrutura do Ministério da Justiça para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Eles teriam requisitado relatórios de inteligência para montar operações que dificultassem o voto de eleitores do Nordeste, reduto histórico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Sob a liderança de Vasques, a PRF realizou 4.591 fiscalizações em todo o Brasil entre os dias 28 e 30 de outubro. Só no Nordeste, 2.185 ônibus foram fiscalizados em estradas da região — mais do que o dobro das ações de mesmo teor registradas no Centro-Oeste (893), quatro vezes mais do que o número de blitz realizadas no Sudeste e sete vezes mais do que no Norte do país.

Em seu voto, o ministro do STF Alexandre de Moraes afirmou que, sob o comando de Silvinei Vasques, a PRF "cruzou os braços" diante dos bloqueios em rodovias federais organizados por apoiadores de Bolsonaro após o resultado das eleições. "Total inércia, uma inércia criminosa."

Em janeiro deste ano, assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação de São José, na região metropolitana de Florianópolis (SC). Na semana passada, pediu demissão após ser condenado. Na PRF, de 1995 a 2022, exerceu funções como a de superintendente em Santa Catarina e no Rio de Janeiro, vindo a se tornar diretor-geral em 2021, durante o governo Bolsonaro.

Em dezembro de 2022, foi exonerado pelo então ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Três dias depois, Vasques se aposentou. Ele recebeu salário líquido de R$ 13,9 mil até outubro deste ano, segundo o Portal da Transparência.

Segundo a PRF, é graduado em Ciências Econômicas, Direito, Administração de Empresas e Segurança Pública. É especializado em gestão organizacional, mestre em Administração e doutor em Direito. Além disso, é especializado em grandes operações policiais e cursou a Escola da SWAT, nos Estados Unidos.

A PRF usou R$ 144 mil para custear o mestrado de Vasques em Alta Direção em Segurança Internacional no Centro Universitário da Guarda Civil da Espanha. Segundo a PRF, o órgão "tem como uma de suas políticas o constante investimento na capacitação, desenvolvimento e aprimoramento de seu corpo de servidores".