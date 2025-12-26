Política

Quem é Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF preso no Paraguai após condenação pelo STF

Graduado em Ciências Econômicas, Direito, Administração de Empresas e Segurança Pública, policial foi sentenciado a 24 anos e seis meses de prisão por participação da trama golpista 

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS