Política

Aprovado na Câmara
Notícia

"Quando chegar na mesa do Executivo, eu vou tomar a minha decisão", diz Lula sobre PL da Dosimetria

Projeto prevê redução de penas para condenados dos atos do 8 de Janeiro. Texto aguarda análise do Senado

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS