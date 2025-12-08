Política

Seis réus
Primeira Turma do STF começa a julgar núcleo 2 da trama golpista nesta terça-feira

De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), acusados foram responsáveis por coordenar e gerenciar as ações mais concretas da tentativa de ruptura institucional

Zero Hora

