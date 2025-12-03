Presidente da Assembleia Legislativa do RJ é preso pela Polícia Federal

Bacellar foi preso na manhã desta quarta-feira. Alex Ramos / Alerj

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (3) o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil). Segundo o g1, O deputado estadual é alvo da operação Unha e Carne. Bacellar é suspeito de vazar informações sigilosas da operação Zargun, deflagrada em setembro, quando o então deputado estadual TH Joias (MDB) foi preso.

Na ação de hoje, a PF cumpriu um mandado de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão, além de um mandado de intimação para cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A operação Unha e Carne se insere no contexto da decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do julgamento da ADPF das Favelas que, dentre outras providências, determinou que a Polícia Federal conduzisse investigações sobre a atuação dos principais grupos criminosos violentos em atividade no Estado do Rio de Janeiro e suas conexões com agentes públicos.

Na operação Zargun, executada em 3 de setembro, e que teria sido vazada por Bacellar, um dos alvos foi o deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva (MDB), o TH Joias. O parlamentar é investigado pela PF por organização criminosa, tráfico internacional de armas e drogas, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.

Em outra frente de investigação, liderada pelo Ministério Público do Rio (MPRJ), TH se aproveitou do seu mandato para indicar e nomear membros do CV a cargos na Assembleia, conforme o g1.

O parlamentar e seus comparsas são acusados de dificultar operações policiais contra o grupo criminoso e negociar a compra e venda de armas para o CV. TH Joias também é suspeito de operar um esquema de corrupção na Alerj em favor da facção, segundo o MPRJ.

Quem é TH Joias

TH Jóias: deputado assumiu como suplente em 2024. Instagram: @thjoias / Reprodução

Thiego Raimundo dos Santos Silva assumiu o cargo de deputado estadual em 2024, substituindo Otani de Paulo Ele foi oficializado no cargo após Rafael Picciani, secretário Esporte e Lazer do Rio de Janeiro na época e primeiro da fila de suplente, desistir.

O apelido TH Joias é oriundo da sua marca, que produz peças exclusivas em ouro. O parlamentar já fez joias para famosos como os cantores Poze do Rodo e L7, além do jogador do Real Madrid Vini Jr.