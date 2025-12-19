Prefeitura de Santa Maria confirma pagamento do 13° para servidores, mas irá atrasar salários de dezembro

Administração municipal de Santa Maria enfrenta dificuldade em honrar seus compromissos. Prefeitura de Santa Maria / Divulgação

A prefeitura de Santa Maria confirmou que irá pagar, integralmente, o 13º salário dos servidores nesta sexta-feira (19). Porém, garante que os salários de dezembro, que deveriam ser pagos no dia 30, terão atraso.

Em comunicado, a prefeitura afirma que os valores entram nas contas ao longo do dia. Será quitado o 13° de todos os servidores, exceto prefeito, vice, secretários e cargos em comissão (CCs). Para estes, o dinheiro será depositado até o fim do mês.

O atraso nos salários dos servidores se dá por conta da crise financeira pela qual passa o município da Região Central. O Executivo afirma que o aporte a ser feito para o Instituto de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Santa Maria (Ipassp) neste ano foi de cerca de R$ 85 milhões a mais que o esperado.