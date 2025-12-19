Política

Sem caixa
Notícia

Prefeitura de Santa Maria confirma pagamento do 13° para servidores, mas irá atrasar salários de dezembro

Valor será depositado ao longo desta sexta-feira, exceto para o prefeito, vice, secretários e cargos em comissão

Amanda Boeira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS