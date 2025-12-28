PP cogita romper com Tarcísio por "descontentamento" e lançar candidatura própria em SP

Tarcísio é filiado ao Republicanos. RONALDO SILVA / PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Progressistas (PP) avalia desembarcar do projeto de reeleição do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e lançar candidatura própria ao Palácio dos Bandeirantes nas eleições de 2026. Em nota, a sigla atribui a discussão ao "crescente descontentamento" de prefeitos da legenda e à percepção de distanciamento em relação ao atual governo estadual.

Entre os nomes cogitados para um eventual voo solo na disputa está o do empresário Filipe Sabará, ex-secretário estadual na gestão João Dória e aliado do senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em São Paulo. Sabará, inclusive, tem auxiliado o filho mais velho de Jair Bolsonaro a se reunir com empresários paulistas para viabilizar sua candidatura.

O empresário teve a candidatura à prefeitura da capital paulista em 2024 indeferida após a renúncia da então candidata a vice-prefeita da chapa, Marina Helena (Novo), que optou por candidatura própria. O comunicado do partido também cita o deputado federal Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro e pré-candidato ao Senado.

A insatisfação de lideranças municipais do PP com Tarcísio é descrita como generalizada e já foi confirmada, inclusive, por interlocutores do governador ao Broadcast Político. Não são raros os eventos no Palácio em que o chefe do Executivo paulista reúne prefeitos e tenta promover um contato individualizado, em movimento interpretado como esforço de aproximação.

Atualmente, o PP conta com 54 prefeitos em São Paulo. Segundo a nota, há "queixas recorrentes sobre a falta de atenção a parlamentares, dificuldades de comunicação e uma percepção de distanciamento entre integrantes do atual governo estadual e a direção partidária do Progressistas", tanto no âmbito nacional quanto no estadual.

No plano nacional, a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto levou o partido a reavaliar sua estratégia em São Paulo A avaliação interna é que ter um governador alinhado ao projeto presidencial da sigla facilitaria a formação e a sustentação das chapas para a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa, em um dos principais colégios eleitorais do país.

O partido também considera insuficiente o apoio público e efetivo de Tarcísio ao projeto majoritário da legenda, que trabalha com a pré-candidatura do ex-secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite ao Senado. O comunicado ressalta que Derrite mantém forte respaldo da família Bolsonaro, fator considerado relevante nas articulações para 2026.