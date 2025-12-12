Por unanimidade, STF decide pela cassação do mandato de Carla Zambelli

Zambelli fugiu para a Itália no meio do ano, após condenação no STF. NINO CIRENZA / Ato Press

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, de forma unânime, pela cassação do mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). O julgamento ocorreu nesta sexta-feira (12), em plenário virtual.

Relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro a votar. O magistrado determinou a cassação do imediata do mandato da parlamentar na quinta-feira (11), um dia após o plenário da Câmara dos Deputados recusar a ação. No despacho, Moraes também ordena estabelece o prazo de 48 horas para que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), emposse o suplente da parlamentar.

Os ministro Cristiano Zanin e Flávio Dino acompanharam o voto de Moraes pela cassação do mandato de Zambeli. No início da tarde, a Primeira Turma já havia formado maioria no julgamento.

A última a votar foi Cármen Lúcia, que registrou seu voto. Ela também acompanhou Moraes, o que formou unanimidade pela cassação do mandato de Zambelli.

Deputada foi condenada em dois processos

Também por unanimidade, em maio, o STF condenou Zambelli a 10 anos de prisão por comandar uma invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a sentença também prevê a perda de mandato.

Passados dois meses, o STF julgou novos crimes da deputada e a condenou a cinco anos e três meses de prisão e perda do mandato por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal no episódio em que perseguiu um homem negro com arma em punho na véspera do segundo turno das eleições de 2022.

A deputada está presa na Itália desde julho.

Quem será o substituto de Zambelli

Adilson Barroso migrou para o PL em 2022. Kayo Magalhaes / Câmara dos Deputados

"Bolsonarista de direita, conservador, patriota, amigo de Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Nikolas Ferreira". Assim o deputado federal Adilson Barroso (PL-SP) se define nas redes sociais.