Por "questões de saúde", Bolsonaro cancela entrevista que concederia na prisão

Bolsonaro não concedeu nenhuma entrevista desde que foi preso, no dia 22 de novembro. Evaristo Sa / AFP

Jair Bolsonaro (PL) cancelou a entrevista que daria nesta terça-feira (23) ao portal Metrópoles. Segundo o site, o cancelamento foi informado pelo próprio ex-presidente, em um bilhete que dizia: "Informo que não concederei entrevista nesta data, por questões de saúde."

Seria a primeira entrevista de Bolsonaro desde que foi preso, em 22 de novembro. Com duração de aproximadamente um hora, o material seria veiculado entre 11h e meio-dia.

De acordo com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o ex-presidente ainda tem sofrido com as crises de soluço e precisa passar por uma cirurgia após descobrir hérnias nas duas pernas.

— Ao fazer o exame de imagem, ele acaba descobrindo que tem, além desta hérnia na perna direita, tem uma também na perna esquerda. Como é uma hérnia, ou seja, um espaço entre os músculos, se o intestino dele começa a pressionar a parede do músculo, e sai através do músculo, ele pode fazer um estrangulamento na dobra do intestino. E ele ser obrigado a fazer uma nova cirurgia, que é muito mais agressiva — disse Flávio na semana passada.

Na sexta-feira (19), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou a realização da cirurgia em Bolsonaro para o tratamento de uma hérnia inguinal bilateral. Nesta terça, a defesa do ex-presidente pediu para que ele seja internado na quarta-feira (24) para realizar a cirurgia na quinta (25).