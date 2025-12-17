Polícia Federal consulta Moraes sobre destino de cartas e encomendas enviadas a Bolsonaro

Ex-presidente está preso há três semanas na superintendência da PF, em Brasília. Gabriela Biló/Folhapress / .

A Polícia Federal (PF) enviou um ofício ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes nesta terça-feira (16) pedindo orientações sobre como proceder com cartas e encomendas destinadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso há três semanas na superintendência da corporação, em Brasília.

No documento, a PF não informa quantas correspondências já chegaram ao local.

O delegado responsável pela comunicação, Marcos Paulo Pimentel, apenas solicita uma definição do Supremo e apresenta quatro possibilidades de encaminhamento: recebimento da correspondência; inspeção preliminar de segurança; entrega direta ao custodiado — exceto em caso de itens proibidos — ou repasse a familiar, ou a terceiro previamente autorizado para guarda.

O pedido é feito porque não há regra interna da PF sobre como tratar correspondências em casos de cumprimento de pena nas dependências da sede por longos períodos. Por isso, a corporação pede ao Supremo uma definição sobre qual procedimento deve ser adotado.

No mesmo ofício, a Polícia Federal também pergunta se Bolsonaro pode escrever cartas para serem entregues a familiares ou a pessoas por ele indicadas, como forma de estabelecer um protocolo sobre o tema.