Política

Política

PL da Dosimetria: atos pelo país criticam o Congresso e Hugo Motta

Texto aprovado pela Câmara reduz penas de condenados pelo 8 de janeiro, incluindo Jair Bolsonaro; manifestações ocorrem em diversas capitais.

Estadão Conteúdo

Hugo Henud

Agência Brasil

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS