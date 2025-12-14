PL da Dosimetria: atos pelo país criticam o Congresso e Hugo Motta

Protestos contra o PL da Dosimetria acontecerem por todo o país. Miguel SCHINCARIOL / AFP

Movimentos sociais, partidos de esquerda e centrais sindicais realizam neste domingo, 14, ato contra o projeto de lei que reduz as penas dos condenado do 8 de janeiro, chamado de PL da Dosimetria. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados na última semana e ainda precisa passar pelo Senado.

Foram organizadas manifestações em capitais pelo País. Pela manhã, os atos foram realizados em cidades como Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Manaus, Natal, Salvador, São Luís, Teresina e Brasília.

Brasília

Na capital federal, os manifestantes se reuniram em frente ao Museu da República e se dirigiram ao Congresso Nacional, onde gritaram palavras de ordem e ergueram cartazes com os dizeres “Sem anistia para golpista”. Também houve criticas ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

São Paulo

Em São Paulo, a concentração acontece à tarde em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, região central. Participam lideranças políticas e representantes de movimentos sociais.

Entre faixas e cartazes levados pelos manifestantes, há críticas ao Congresso e a Hugo Motta, além de protestos contra a anistia e mensagens em apoio à condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão na ação penal sobre a tentativa de golpe.

Em São Paulo, a concentração acontece à tarde ao Masp. Miguel SCHINCARIOL / AFP

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, os manifestantes reúnem-se na orla de Copacabana, onde exibiram faixas pela manutenção da prisão de Jair Bolsonaro e críticas a Hugo Motta. Lideranças políticas e de movimentos sociais discursaram, incluindo o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), pivô de um embate com Motta no começo da semana. Os cantores Caetano Veloso, Gilberto Gil e Paulinho da Viola participam do ato.





Outras capitais

Na tarde desde domingo acontecem protestos em Aracaju, Boa Vista, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Macapá, Porto Velho, Recife, Rio Branco e Vitória.











