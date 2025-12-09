PGR pede condenação de réus do núcleo 2 da trama golpista no STF

Paulo Gonet defendeu a condenação dos réus do núcleo 2 da trama golpista nesta terça-feira. Rosinei Coutinho / STF

Em sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (9), a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a condenação dos seis réus do núcleo 2 da trama golpista pelos crimes de abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

De acordo com a PGR, comprovou-se que o grupo tentou interferir diretamente no resultado das eleições. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou ainda que há elementos que confirmam a existência do crime.

A denúncia aponta que o núcleo 2 da trama golpista foi o motor operacional da tentativa de golpe de Estado, responsáveis por quatro eixos centrais:

Bloqueio eleitoral e policial: uso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para dificultar o voto de eleitores em áreas onde Jair Bolsonaro foi derrotado no primeiro turno

uso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para dificultar o voto de eleitores em áreas onde Jair Bolsonaro foi derrotado no primeiro turno Minuta golpista: elaboração e defesa ativa de um decreto que visava instaurar medidas de exceção, formalizando a ruptura democrática

elaboração e defesa ativa de um decreto que visava instaurar medidas de exceção, formalizando a ruptura democrática Monitoramento e planejamento de violência: ações de vigilância contra autoridades públicas e a criação de planos que envolviam a morte de líderes políticos e ministros do STF

ações de vigilância contra autoridades públicas e a criação de planos que envolviam a morte de líderes políticos e ministros do STF Interlocução com a base: conexão direta com os líderes e organizadores dos acampamentos e dos atos de 8 de janeiro de 2023

Os réus

Fernando de Sousa Oliveira , delegado da Polícia Federal e ex-secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal

, delegado da Polícia Federal e ex-secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal Marcelo Costa Câmara , coronel da reserva e ex-assessor de Jair Bolsonaro

, coronel da reserva e ex-assessor de Jair Bolsonaro Filipe Garcia Martins Pereira , ex-assessor especial de Assuntos Internacionais de Bolsonaro

, ex-assessor especial de Assuntos Internacionais de Bolsonaro Marília Ferreira de Alencar , ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça na gestão de Anderson Torres

, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça na gestão de Anderson Torres Mário Fernandes , general da reserva, ex-secretário-geral da Presidência e aliado próximo de Bolsonaro

, general da reserva, ex-secretário-geral da Presidência e aliado próximo de Bolsonaro Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal