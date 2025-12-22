PGR manifesta parecer favorável à progressão de regime da pena do hacker Walter Delgatti

Delgatti cumpre prisão em regime fechado. Marcos Oliveira / Agência Senado

A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou nesta segunda-feira (22) ao Supremo Tribunal Federal (STF) um parecer favorável à progressão de regime de Walter Delgatti.

O hacker cumpre prisão em regime fechado pela condenação a oito anos e três meses de prisão por ter invadido o sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e, a mando da ex-deputada Carla Zambelli, emitido um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes.

De acordo com o procurador-geral da República, Paulo Gonet, Delgatti já cumpriu um ano, 11 meses e cinco dias de prisão, equivalente a 20% da pena, e tem direito à progressão para o semiaberto.

— Além disso, o atestado de conduta carcerária emitido pela unidade prisional atesta que o reeducando Walter Delgatti Neto apresenta bom comportamento carcerário. Dessa forma, estão atendidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a progressão de regime prisional — opinou Gonet.