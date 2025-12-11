PF indicia deputado federal Gustavo Gayer, do PL, por desvio de recursos de cota parlamentar

PF apreendeu R$ 70 mil em dinheiro vivo com de Gayer no ano passado. Kayo Magalhaes / Câmara de Deputados / Divulgação

A Polícia Federal (PF) indiciou o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) sob acusação de desvios de recursos da cota parlamentar. Em um vídeo divulgado nas suas redes sociais, o deputado negou o cometimento de irregularidades e atribuiu o indiciamento ao seu posicionamento a favor do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a investigação da PF, Gayer teria destinado recursos da cota do seu gabinete na Câmara dos Deputados para uma empresa ligada a um aliado.

A PF havia deflagrado uma operação para aprofundar essas suspeitas em outubro do ano passado. Na ocasião, apreendeu R$ 70 mil em dinheiro vivo com um assessor do parlamentar.

No indiciamento, a PF atribuiu ao deputado crimes como peculato (desvios de recursos públicos), falsidade ideológica e associação criminosa.

Em sua manifestação sobre o assunto, Gayer disse que os recursos de sua cota parlamentar foram aplicados em seu escritório político e que, ao contrário das acusações da Polícia Federal, não exercia nenhuma atividade privada bancada pela cota parlamentar.

— Estão dizendo que isso aqui era uma escola de inglês e que eu pagava o aluguel com dinheiro da cota parlamentar, mas não conseguem achar uma prova de que era uma escola de inglês. Aí eu vou te contar a parte mais absurda, um agente da Polícia Federal foi lá disfarçado para perguntar se era uma escola de inglês e a pessoa que estava na recepção disse que não, que não era uma escola de inglês — afirmou.