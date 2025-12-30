Política

Prisão domiciliar

PF diz que passaporte de Augusto Heleno não foi entregue; defesa contesta versão

Condenado no inquérito que apura a trama golpista, Heleno cumpre prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, em razão de laudo médico

Estadão Conteúdo

Vanessa Araujo

