PF apreende R$ 430 mil em dinheiro vivo em endereço ligado ao líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante

Dinheiro encontrado pela PF no endereço de Sóstenes estava acondicionado em um saco preto Polícia Federal / Divulgação

A Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 430 mil em dinheiro vivo em um endereço em Brasília, ligado ao deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). Foram cumpridos na manhã desta sexta-feira (19) mandados de busca e apreensão no âmbito da operação Galho Fraco, que apura desvios de recursos da cota parlamentar.

A investigação suspeita que o deputado, que é líder do PL na Câmara dos Deputados, fez repasses para uma locadora de veículos com o objetivo de desviar recursos da Casa. Ele ainda não se manifestou sobre o caso.

No endereço ligado ao parlamentar, apontado pela PF como o lugar onde ele reside em Brasília, em um flat, os investigadores encontraram no armário uma sacola preta cheia de notas de R$ 100. As notas foram contabilizadas e apreendidas sob suspeita de serem provenientes do desvio de recursos públicos.

Leia Mais Deputados federais do PL são alvo de operação da PF contra desvio de cotas parlamentares

O deputado Carlos Jordy (PL-RJ) também foi alvo de busca e apreensão, mas não foi encontrado dinheiro vivo em seu endereço. Jordy afirmou em uma rede social que fez pagamentos à empresa suspeita de desvios com o objetivo de aluguel de carros desde o início do seu mandato e classificou a ação de "pesca probatória".

Trocas de mensagens e depoimentos colhidos de assessores na ação de 2024 levou a Polícia até os parlamentares. Ao todo, são cumpridos sete mandados de busca e apreensão, expedidos pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), no Distrito Federal e no Rio de Janeiro.

Resposta pública

O deputado federal convocou uma entrevista coletiva no início da tarde desta sexta-feira para se manifestar sobre a operação. Ele começou criticando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmando que o governo federal barra a presença do filho do presidente na CPI do INSS.

— Eu não tenho nada a temer e por isso estou aqui, de cabeça erguida, para dar as explicações — iniciou Sóstenes. — Não tem nada de contrato ilícito, não tem nada de lavagem de dinheiro.

O líder do PL na Câmara comentou o contrato de aluguel de um veículo Toyota Corolla, que seria abaixo do valor de mercado pois o carro é usado. Ele ainda convocou as autoridades a verificarem as câmeras do estacionamento do parlamento para comprovar o uso do veículo.

Sóstenes também explicou a origem dos R$ 430 mil em dinheiro vivo encontrados em sua residência.